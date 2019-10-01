Парламентарии инициировали введение «гонорара успеха» для адвокатов

Руководитель рабочей группы ГД по совершенствованию законодательства в сфере судоустройства и процессуального законодательства Павел Крашенинников по итогам заседания сообщил об одобрении парламентариями поправок в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». В частности, депутаты предлагают ввести гонорар успеха для адвокатов в целях обеспечения прозрачности их деятельности.



«Рабочая группа поддержала предложение ввести так называемые гонорары успеха – условие соглашения, согласно которому размер или выплата доверителем вознаграждения ставится в зависимость от результата оказания адвокатом юридической помощи», – передает слова г-на Крашенинникова пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.



Вдобавок, в рамках заседания рабочая группа одобрила еще ряд поправок. Так, парламентарии считают необходимым исключить из законопроекта условия изменения членства в региональной адвокатской палате; вместо этого они предлагают разрешить адвокатам со стажем не менее пяти лет изменять членство на основании решения совета палаты по согласованию с ФПА, пишет pravo.ru. В качестве первого этапа квалификационного экзамена предлагается вести во всех региональных палатах тестирование по ЕАИС, требования к которой установит ФПА. Это обеспечит равные условия получения статуса адвоката.