Госдумой в I чтении принят законопроект о предустановке на смартфоны отечественного софта

В первом чтении Госдумой принят проект закона, которым предусматривается предустановка ориентированных на российскую аудиторию приложений на компьютеры, смартфоны и телевизоры с поддержкой функции Smart-TV. Группа депутатов во главе с председателем комитета ГД по экономической политике Сергеем Жигаревым инициировала документ, которым соответствующие поправки вносятся в закон «О защите прав потребителей».



Законопроектом определяется, что потребителям должна быть обеспечена возможность использовать предварительно установленные отечественные программы для компьютеров, смартфонов и телевизоров с поддержкой функции Smart-TV при покупке технически сложных товаров с предустановленными программами.



Российским правительством будут определяться перечень товаров, порядок ведения списка отечественных программ для данных товаров, которые должны предварительно устанавливаться, а также и порядок их предустановки.



Правительство выступило в поддержку данного законопроекта. В кабмине считают, что его принятие «будет способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий». В официальном правительственном отзыве сказано: «Вместе с тем необходимо отметить, что потребности в предусматриваемом законопроектом правовом регулировании до настоящего времени не отмечалось, вопрос о необходимости предустановки российских программ в целях защиты прав потребителей не поднимался, в связи с чем считаем целесообразным предусмотреть в законопроекте право правительства РФ определять перечень отдельных видов таких товаров, порядок составления и ведения перечня российских программ и порядок их предустановки».



Если закон будет принят, он вступит в силу 1 июля 2020 года.