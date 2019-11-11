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Новая версия КоАП будет внесена в Госдуму в марте 2020 года
11 ноября в 18:25 Право 0 134 Васильева Елена
Российское правительство в марте следующего года внесет в ГД новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Об этом журналистам сообщил сегодня первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
В ходе пресс-конференции он сказал: «В марте правительство обещало внести на рассмотрение в первом чтении новую редакцию КоАП».
Он добавил: «Планируют. Честно говоря, я думал, что позже, осенью, но коллеги говорят, что уже якобы весной они внесут к первому чтению». Он считает, что рассмотрение КоАП «может затянуться до конца года». Он, однако, не исключает, что «сроки сдвинутся»: «Я не очень уверен, что в марте внесут, хотя планы такие».
Концепция новой версии КоАП была внесена в правительство Минюстом РФ 1 июня текущего года по поручению Дмитроия Медведева. Она разрабатывалась межведомственной рабочей группой в течение двух месяцев. В ходе совещания у премьер-министра 5 июня представленную концепцию в целом одобрили.
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