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В РФ на 130% возросло число преступлений, связанных с расчетными пластиковыми картами
13 ноября в 13:33 Право 0 265 Васильева Елена
Число совершенных с применением банковских платежных карт возросло в течение девяти месяцев текущего года на 130%, а число преступлений с применением мобильного телефона – практически на 91%. Об этом МВД сообщает информагентству ТАСС.
В статистике министерства сказано: «Всего количество преступлений, совершенных с января по сентябрь с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, составляет 205 116, это на 69,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, с использованием расчетных пластиковых карт – 23 259, это на 130% больше, с использованием средств мобильной связи – 78 479, это больше на 90,7%».
Отмечается также, что с применением интернета было совершено 108,5 тысяч преступлений, рост в данной сфере в сравнении с прошлым годом составил практически 44%.
Статистические данные свидетельствуют о том, что чаще всего в сфере IT-технологий совершаются в Калмыкии, а также в Воронежской и Калининградской областях. Самый низкий показатель подобных преступлений был зарегистрирован в Крыму и Ямало-Ненецком автономном округе.
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