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Президентом подписан закон об обязательном внесении информации о коллекторах и должниках в Единый федеральный реестр

13 ноября в 14:38 Право 0 291 Васильева Елена
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Президентом РФ Владимиром Путиным подписан закон в редакции согласительной комиссии, которым уточняются действующие процедуры процесса банкротства, а также усиливается защита имущественных прав участников гражданских правовых отношений. Текст документа размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Документом устанавливается обязанность внесения информации о коллекторах и должниках в Единый федеральный реестр

В сопроводительных материалах к закону сказано: «Устанавливается обязанность включения в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц сведений о лице, привлекаемом кредитором для взыскания задолженности (коллекторе). Уточняется перечень сведений о фактах, связанных с ликвидацией юридического лица, включаемых в данный реестр. Определяются основания для принятия решения об исключении из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей сведений об индивидуальном предпринимателе по инициативе регистрирующего органа и порядок их исключения».

Законом уточняются действующие процедуры процесса банкротства, а также раскрытия сведений о деятельности юрлиц. Законом также предусматривается большая публичность информации о деятельности юрлиц для оказания участникам рынка помощи в более точной оценке рисков по сделкам, а также и для усиления защиты их интересов и имущественных прав. С данной целью уточнены порядок и состав раскрытия информации в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юрлиц.

Госдума приняла закон 22 октября 2019 года, Совет Федерации одобрил его 6 ноября.
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