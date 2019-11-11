|
Президентом подписан закон об обязательном внесении информации о коллекторах и должниках в Единый федеральный реестр
13 ноября в 14:38 Право 0 291 Васильева Елена
Президентом РФ Владимиром Путиным подписан закон в редакции согласительной комиссии, которым уточняются действующие процедуры процесса банкротства, а также усиливается защита имущественных прав участников гражданских правовых отношений. Текст документа размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Документом устанавливается обязанность внесения информации о коллекторах и должниках в Единый федеральный реестр
В сопроводительных материалах к закону сказано: «Устанавливается обязанность включения в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц сведений о лице, привлекаемом кредитором для взыскания задолженности (коллекторе). Уточняется перечень сведений о фактах, связанных с ликвидацией юридического лица, включаемых в данный реестр. Определяются основания для принятия решения об исключении из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей сведений об индивидуальном предпринимателе по инициативе регистрирующего органа и порядок их исключения».
Законом уточняются действующие процедуры процесса банкротства, а также раскрытия сведений о деятельности юрлиц. Законом также предусматривается большая публичность информации о деятельности юрлиц для оказания участникам рынка помощи в более точной оценке рисков по сделкам, а также и для усиления защиты их интересов и имущественных прав. С данной целью уточнены порядок и состав раскрытия информации в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юрлиц.
Госдума приняла закон 22 октября 2019 года, Совет Федерации одобрил его 6 ноября.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Набиуллина представит в ГД главные направления государственной денежно-кредитной политики13 ноября в 19:30 Государство
В РФ ожидается снижение темпов роста кредитования физлиц в связи с насыщением спроса на ипотеку13 ноября в 19:06 Банки и кредитование
Песков отказался от обсуждения вопроса выхода на работу 31 декабря13 ноября в 18:28 Общество
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
В октябре российский авторынок продемонстрировал нисходящую динамику Впервые за практически 20 лет учеными обнаружен новый штамм ВИЧ Мосбиржа допустит к валютным торгам физлиц В III квартале индекс деловой активности МСБ снизился Ипотечные заемщики не спешат идти на каникулы