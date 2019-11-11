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Депутаты предлагают дополнить закон о домашнем насилии понятием «преследование»
20 ноября в 16:23 Право 1 333 Иван Тихонов
На прошлой неделе в Совфеде состоялось заседание рабочей группы по разработке законопроекта о домашнем насилии. Ключевые темы обсуждения – введение понятия «преследование» и изменение правил обращения общественных организаций, специализирующихся на защите жертв домашнего насилия, в правоохранительные органы.
Первая важная инициатива депутатов Госдумы – введение в законопроект понятия «преследование», под которым подразумеваются любые действия человека, из-за которых у потенциальной жертвы возникает страх за свою безопасность. Кроме того, под определение подпадают «неоднократные угрожающие действия, направленные на пострадавшего вопреки его воле, выражающиеся в поиске пострадавшего, ведении устных, телефонных переговоров, вступлении с пострадавшим в контакт через третьих лиц либо иными способами, посещении места работы, учёбы пострадавшего, а также места его проживания, если пострадавший находится не по месту совместного проживания с нарушителем».
Авторы поправок предлагают в качестве наказания ввести предписания, запрещающие преследователю приближаться к жертве, сроком от 30 дней до 1 года с возможностью продления, пишет РБК. При первом нарушении предписания преследователя предлагают наказывать в административном порядке, а при повторном – в уголовном.
Другая инициатива депутатов – запрет общественным организациям, которые опекают жертв семейно-бытового насилия, сообщать правоохранителям о случаях домашнего насилия без разрешения жертвы. Эксперты указывают на то, что большинство женщин-жертв домашнего насилия забирают свои заявления на следующий день после подачи, что может вызвать много вопросов при обращении общественников в правоохранительные органы.
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Как Вы оцениваете инициативы депутатов? По Вашему мнению, должны ли общественные организации сообщать правоохранительным органам о семейном насилии?
Судя по изложенной поправке депутатов Госдумы, в понятие преследования входят любые неоднократные угрожающие действия, направленные на пострадавшего вопреки его воле.
То есть не обязательно связанные с насилием или угрозы его применения,- например, призыв немедленно вернуться к детям домой иначе последует развод с невыплатой алиментов.
Мало того, что это не послужит дальнейшей профилактике насилия, если пострадавшее лицо вернется в семью, но еще и создаст возможность уголовного преследования за такие действия, «выражающиеся в поиске пострадавшего, ведении устных, телефонных переговоров, вступлении с пострадавшим в контакт через третьих лиц либо иными способами…».
Это заведомо избыточное указание на любые действия, из-за которых потенциальная жертва может беспокоиться за свою безопасность, позволит злоупотреблять противоположной угрозой «посадить» неугодного человека – как со стороны недовольной им второй половины семейной пары, так и заинтересованным в этом третьим лицам, в том числе правоохранителям-оборотням в погонах. Необходимо уточнить предложенную формулировку, подчеркнув, что преследование за преследования возможно только, если они связаны с непосредственным применением насилия не только вопреки воле потенциальной жертвы, но и выражающегося в действиях нарушителя, предусмотренных другими статьями Уголовного кодекса РФ.
При этом следует поддержать предлагаемый депутатами запрет сообщать правоохранителям о случаях семейно-бытового насилия без согласия жертвы не только на общественные организации, но и на любое физическое или юридическое лицо (группу лиц), если они не уполномочены жертвой в письменном виде. Последнее позволит в спорных случаях (фейки или наветы) оспорить достоверность подписи пострадавшего.