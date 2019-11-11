Депутаты предлагают дополнить закон о домашнем насилии понятием «преследование»

На прошлой неделе в Совфеде состоялось заседание рабочей группы по разработке законопроекта о домашнем насилии. Ключевые темы обсуждения – введение понятия «преследование» и изменение правил обращения общественных организаций, специализирующихся на защите жертв домашнего насилия, в правоохранительные органы.



Первая важная инициатива депутатов Госдумы – введение в законопроект понятия «преследование», под которым подразумеваются любые действия человека, из-за которых у потенциальной жертвы возникает страх за свою безопасность. Кроме того, под определение подпадают «неоднократные угрожающие действия, направленные на пострадавшего вопреки его воле, выражающиеся в поиске пострадавшего, ведении устных, телефонных переговоров, вступлении с пострадавшим в контакт через третьих лиц либо иными способами, посещении места работы, учёбы пострадавшего, а также места его проживания, если пострадавший находится не по месту совместного проживания с нарушителем».



Авторы поправок предлагают в качестве наказания ввести предписания, запрещающие преследователю приближаться к жертве, сроком от 30 дней до 1 года с возможностью продления, пишет РБК. При первом нарушении предписания преследователя предлагают наказывать в административном порядке, а при повторном – в уголовном.



Другая инициатива депутатов – запрет общественным организациям, которые опекают жертв семейно-бытового насилия, сообщать правоохранителям о случаях домашнего насилия без разрешения жертвы. Эксперты указывают на то, что большинство женщин-жертв домашнего насилия забирают свои заявления на следующий день после подачи, что может вызвать много вопросов при обращении общественников в правоохранительные органы.