Главная > Право

Володин: незаконная коллекторская деятельность должна быть уголовно наказуема

20 ноября в 16:53 Право 0 309 Васильева Елена
1 Изображение

Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции провести работу над вопросом введения уголовной ответственности за незаконную коллекторскую деятельность.

Сегодня, в ходе заседания, на котором обсуждались «Основные направления денежно-кредитной политики на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» при участии главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, он сказал: «Эльвира Сахипзадовна, вы правы, что за незаконную коллекторскую деятельность нужно привлекать к уголовной ответственности». Володин заявил: «Давайте изучим этот предмет и, не откладывая, вынесем на обсуждение, потому что здесь наши коллеги подняли эту тему правильно. У нас граждане подвергаются просто террору со стороны незаконных коллекторов, было бы правильно, чтобы мы дали этому оценку в том числе через законодательное регулирование».

Набиуллина ранее заявляла: «Мы поддерживаем введение уголовной ответственности за ведение незаконной деятельности коллекторских агентств».

В 2017 году в силу вступил о правилах работы коллекторских агентств, который был принят после публикации в СМИ целой серии материалов, разоблачающих грубейшие нарушения, которые допускались коллекторами при выбивании из граждан долгов.

Согласно закону, коллекторской деятельностью имеют право заниматься исключительно внесенные в госреестр Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России агентства. Для ведущих самовольную коллекторскую деятельность законом предусмотрены штрафы: от 50 тыс. до 500 тыс. рублей для граждан и от 200 тыс. до 2 млн рублей для юридических лиц.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Азиатские рынки в коллапсе на фоне опасений по поводу срыва торговых переговоров

Сегодня в 14:14 Финансовые рынки

Британское правительство распространяет дезинформацию в преддверии выборов

Сегодня в 14:04 Внешняя политика

Вскоре Huawei снова сможет покупать у некоторых поставщиков из США

Сегодня в 13:10 Финансовые рынки

Практически половина российских мужчин готовы выходить в декрет

Сегодня в 12:15 Общество
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Телефоны Huawei по-прежнему продаются в Китае как горячие пирожки, но запрет приложений Google вредит продажам за рубежом Доллару предписали сокращение Google планирует запустить проект Cache уже в 2020 году Американцы накопили долгов на рекордные 14 триллионов долларов Медведев: волонтерская деятельность должна засчитываться студентам в качестве практики

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2019

Ноябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Top.Mail.Ru