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Володин: незаконная коллекторская деятельность должна быть уголовно наказуема
20 ноября в 16:53 Право 0 309 Васильева Елена
Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции провести работу над вопросом введения уголовной ответственности за незаконную коллекторскую деятельность.
Сегодня, в ходе заседания, на котором обсуждались «Основные направления денежно-кредитной политики на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» при участии главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, он сказал: «Эльвира Сахипзадовна, вы правы, что за незаконную коллекторскую деятельность нужно привлекать к уголовной ответственности». Володин заявил: «Давайте изучим этот предмет и, не откладывая, вынесем на обсуждение, потому что здесь наши коллеги подняли эту тему правильно. У нас граждане подвергаются просто террору со стороны незаконных коллекторов, было бы правильно, чтобы мы дали этому оценку в том числе через законодательное регулирование».
Набиуллина ранее заявляла: «Мы поддерживаем введение уголовной ответственности за ведение незаконной деятельности коллекторских агентств».
В 2017 году в силу вступил о правилах работы коллекторских агентств, который был принят после публикации в СМИ целой серии материалов, разоблачающих грубейшие нарушения, которые допускались коллекторами при выбивании из граждан долгов.
Согласно закону, коллекторской деятельностью имеют право заниматься исключительно внесенные в госреестр Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России агентства. Для ведущих самовольную коллекторскую деятельность законом предусмотрены штрафы: от 50 тыс. до 500 тыс. рублей для граждан и от 200 тыс. до 2 млн рублей для юридических лиц.
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