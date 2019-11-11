Матвиенко: в борьбе с домашним насилием необходимы дополнительные меры

В правительстве и российском парламенте считают, что необходимо принимать дополнительные меры, направленные на борьбу с домашним насилием. Об этом журналистам сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.



Она заявила: «Я хочу сказать, что сегодня и в парламенте, и в правительстве единодушная точка зрения, что нужны дополнительные меры по недопущению, по борьбе с домашним насилием».



Спикер Совфеда также сказала, что социологические исследования показали, что большинство граждан выступают в поддержку усиления мер по борьбе с домашним насилием. Она отметила, что есть и те, кто высказывается против этой инициативы. Матвиенко подчеркнула: «Некоторые задают вопрос: а зачем новый закон, у нас и так много норм? У нас действительно много норм в законодательстве, но наша рабочая группа при Совете Федерации внимательным образом все проанализировала и пришла к выводу, что нужны некоторые изменения в существующий кодекс. Сам закон о профилактике насилия – это, если хотите, выражение государственной политики, необходимость бороться с этим злом, социальными пережитками. Это формирование в обществе неприятия любых форм насилия».



Матвиенко утверждает, что законопроект о профилактике домашнего насилия над которым в данное время ведется работа не содержит предполагающих избыточного вмешательства в частную жизнь граждан мер.



Спикер Совфеда заявила: «Опасения, которые высказываются, что это закон открывает двери к избыточному вмешательству в дела семьи, – это эмоции. Вот те, кто митингует, если их спросить, прочитали ли они этот закон, есть ли там какие-либо нормы, которые позволяют без оснований какое-либо избыточное вмешательство в семейные дела, разрушение традиционных семейных ценностей. Это не так, этого ничего нет. Полагаю, что пришло время такой закон принять».



По ее словам, рабочая группа при Совфеде, занятая разработкой законопроекта, неоднократно ознакамливалась с мнением по данному вопросу представителей общественности, неправительственных организаций, а также министерств и ведомств.



Матвиенко подчеркнула: «Мы настроены на то, что до 1 декабря законопроект с учетом всех высказанных замечаний должен быть доработан, мы не собираемся задерживать его внесение в Госдуму».



Проект закона о профилактике домашнего насилия проходит в данное время процесс обсуждения и подготовки к внесению в ГД.



Закон о декриминализации побоев в семье был принят в феврале 2017 года. Им предполагается переведение побоев близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения, если такое действие совершено впервые.