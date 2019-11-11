Законопроект об обязательной маркировке домашних животных к концу года будет внесен в ГД

К концу текущего года Минсельхоз внесет на рассмотрение Госдумы законопроект об обязательной регистрации всех домашних животных. Об этом написала сегодня газета «Известия», ссылаясь на слова главы комитета нижней палаты по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.



Парламентарий сообщил изданию: «В министерстве обещали, что новая версия закона будет внесена в течение полутора месяцев, то есть до конца этого года».



Бурматов заявил, что в Минсельхозе предоставили эту информацию после отправленного ним запроса о готовности проекта закона. «Известиям» в министерстве сообщили, что документ уже направлен на рассмотрение правительственной комиссии, после чего он будет внесен в ГД. Документ подразумевает создание в России регистрации и идентификации всех домашних животных, а именно, кошек, собак, крупного и мелкого рогатого скота, пушных зверей, пчел, рыб и «иных водных животных», домашней птицы, свиней, верблюдов, оленей, лошадей, ослов, мулов и лошаков.



Минсельхоз еще в начале февраля сообщал о внесении данного законопроекта в правительство. Владельцев животных обязуют маркировать питомцев. Способ маркировки будет предоставлен на выбор: чип, бирка или татуировка. Сама постановка на учет будет бесплатной.