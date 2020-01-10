И государственные, и частные: в РФ будут работать два института судебных приставов

Минфин поддержал предложение о создании в России института частных судебных приставов. Изначально «частники» смогут заниматься взысканием в пользу юридических лиц. Государственные приставы ФССП по-прежнему будут заниматься взысканием в пользу физлиц и государственных органов.



Рекомендация Минфина включена в обзор бюджетных расходов на реализацию функций и полномочий ФССП. Главное основание для создания института частных приставов – большая нагрузка на государственных приставов по взысканию в пользу госорганов, пишет РБК. В ФССП указывают на то, что фактическая нагрузка на одного пристава превышает в 13.8 раза нормы, установленные Минюстом и Минтрудом. Паче того, работа одного сотрудника обходится бюджету в 715 тысяч рублей.



По мнению аналитиков, передача исполнительного производства в руки частных приставов позволит снизить нагрузку на государственного судебного пристава-исполнителя. Вдобавок, такая мера посодействует существенной оптимизации бюджетных расходов. Эксперты добавляют, что введение института частных приставов позволит улучшить исполнение судебных решений в коммерческом секторе; для этого необходима реализация ряда мероприятий: обдуманное нормативно-правовое регулирование, контроль со стороны государства, четкое разграничение полномочий между государственной и частной системами исполнения.