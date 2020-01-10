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И государственные, и частные: в РФ будут работать два института судебных приставов
16 января в 17:29 Право 1 166 Иван Тихонов
Минфин поддержал предложение о создании в России института частных судебных приставов. Изначально «частники» смогут заниматься взысканием в пользу юридических лиц. Государственные приставы ФССП по-прежнему будут заниматься взысканием в пользу физлиц и государственных органов.
Рекомендация Минфина включена в обзор бюджетных расходов на реализацию функций и полномочий ФССП. Главное основание для создания института частных приставов – большая нагрузка на государственных приставов по взысканию в пользу госорганов, пишет РБК. В ФССП указывают на то, что фактическая нагрузка на одного пристава превышает в 13.8 раза нормы, установленные Минюстом и Минтрудом. Паче того, работа одного сотрудника обходится бюджету в 715 тысяч рублей.
По мнению аналитиков, передача исполнительного производства в руки частных приставов позволит снизить нагрузку на государственного судебного пристава-исполнителя. Вдобавок, такая мера посодействует существенной оптимизации бюджетных расходов. Эксперты добавляют, что введение института частных приставов позволит улучшить исполнение судебных решений в коммерческом секторе; для этого необходима реализация ряда мероприятий: обдуманное нормативно-правовое регулирование, контроль со стороны государства, четкое разграничение полномочий между государственной и частной системами исполнения.
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Все объективные предпосылки для создания в России института частных взыскателей созрели уже давно.
Нагрузка на каждого пристава-исполнителя, за редкими исключениями, превышает все разумные пределы во много раз, что не лучшим образом сказывается на результатах исполнительных производств. С учетом щепетильности и болезненности вопроса о передаче в частный сектор ведения исполнительских дел граждан, поскольку речь идет все-таки об обращении взыскания на имущество в том числе слабозащищенных слоев населения ( пенсионеров и т.п.), логично предусмотреть сперва передачу частным приставам исполнения решений третейских судов, а также решений государственных судов в отношении юридических лиц. Тем более что время и трудозатраты, необходимые для взыскания денежных средств и обращения взыскания на имущество юр. лиц , как правило, существенно превышает таковое в сравнении с гражданами. Связано это может быть в том числе со спецификой этого имущества (производственное оборудование, строительная техника и т.п.), расположение имущества в разных регионах, необходимость розыска и транспортировки имущества из отдаленных районов дислокации (например, из отдаленных месторождений добычи полезных ископаемых) для его оценки и последующей продажи и т.п. То есть это такие мероприятия, которыми уже давно занимаются некоторые из профессиональных коллекторских агентств, ныне состоящих в государственном реестре профессиональных взыскателей, включая «Центр ЮСБ».
Следовательно, учитывая государственное урегулирование деятельности профессиональных взыскателей, логичным видится следующий шаг в виде создания на их базе структуры частных судебных исполнителей. Это позволит решить сразу несколько важных задач: разгрузить государственную исполнительскую систему, сэкономить бюджетные средства, повысить оперативность выполнения действий по исполнительным документам и как следствие, улучшить результативность исполнения судебных решений.