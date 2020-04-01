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За нарушение карантина – существенный штраф или лишение свободы
31 марта в 13:27 Право 0 281 Иван Тихонов
Нижняя палата парламента приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о введении уголовной ответственности за нарушение условий карантина. Авторами документа выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель комитета по госстроительству Павел Крашенинников.
Новый законопроект предусматривает наложение штрафа от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. За такое нарушение также могут лишить права на профессию на срок до 3х лет или и вовсе лишить свободы на аналогичный срок.
Если же нарушение правил карантина приведет к смерти человека или создаст угрозу массового заболевания, то штрафные санкции будут варьироваться в пределах 1-2 млн рублей, пишут РИА Новости. За такое грубое нарушение могут лишить права на профессию на период до 5ти лет или лишить свободы на аналогичный период. Если нарушение приведет к гибели двух и более человек, то срок лишения свободы будет увеличен до 7ми лет.
Более того, уличение в умышленном заражении, повлекшее за собой смерть, будет квалифицироваться как диверсия или терроризм с соответствующим наказанием по статьям Уголовного кодекса.
Расследованием менее тяжких нарушений будет заниматься полиция, а более тяжких - Следственный комитет.
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