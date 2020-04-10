Количество онлайн-преступлений растет, а офлайн-преступлений сокращается

МВД обнародовало данные о преступности в России в январе-марте 2020 года. Статистика ведомства показывает, что в целом уровень преступности увеличился на 4%. Это связано, в первую очередь, со существенным ростом – на 84% - киберпреступлений по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Только за март количество киберзлодеяний увеличилось на 48.5%.



Таким образом, удельный вес деяний с использованием ИТ-технологий составляет 19.9% от общего числа преступлений. Причем только 9% онлайн-мошенничеств раскрываются, сообщили в Генпрокуратуре, передает ТАСС.



Между тем, в МВД заявили, что в I квартале текущего года сократилось количество офлайн-преступлений, совершенных на улицах. Значительное сокращение таких злодеяний зафиксировано с начала периода самоизоляции.



«Вопреки высказанным некоторыми экспертами прогнозам о росте уличной преступности, якобы связанном с последствиями введенных ограничительных мер, количество преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и скверах сократилось на 3,3%, в том числе изнасилований и покушений на изнасилования – на 31,1%, разбоев – на 20,9%, грабежей – на 9,9%, краж – на 11,2%. Стало безопаснее на объектах транспорта, где преступлений зарегистрировано меньше на 10,9%», — приводят данные из официального заявления МВД «Известия».