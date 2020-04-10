Главная > Право

В ГД внесли обновленную редакцию законопроекта о покупке сим-карт через интернет при помощи биометрических данных

16 апреля в 18:17 Право 0 147 Иван Тихонов
1 Изображение

Нижняя палата Федерального собрания рассмотрит законопроект о заключении договоров на оказание услуг связи через интернет при помощи биометрических данных. В пояснительной записке к документу говорится о внесении дополнительных способов покупки сим-карт «с применением технологий, предназначенных для обработки биометрических персональных данных и получения сведений, необходимых для заключения таких договоров». Вдобавок, законопроект предусматривает покупку сим-карт с использованием единой биометрической системы, пишет ТАСС.

Это уже вторая попытка парламентариев рассмотреть законопроект. Первая редакция документа не могла быть рассмотрена, ввиду того, что один из авторов утратил статус парламентария.

Авторы инициативы отмечают, что введенная в 2017 году практика заключения договоров в интернете с использованием электронной подписи гражданина не пользуется популярностью. Ввиду этого и появилась необходимость в расширении способов покупки сим-карт.

Ранее сенатор Людмила Бокова сообщила ТАСС, что для заключения договора на оказание услуг связи человеку будет необходимо установить на свое мобильное устройство специальное ПО, при помощи которого будет сделана фотография человека и проведено распознание страниц его паспорта.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Правительство нашло способ помочь регионам в борьбе с коронавирусом

16 апреля в 16:52 Государство

Мишустин: выплаты бизнесу из пострадавших от пандемии отраслей начнутся с 18 мая

16 апреля в 16:21 Бизнес

Эксперты подсчитали, какой ущерб экономике может нанести коронавирус

16 апреля в 12:20 Экономика и бюджет

Ситуация с распространением коронавируса в РФ на 16 апреля

16 апреля в 12:03 Медицина
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Рубль продолжает демонстрировать восходящую динамику Кабмин завершил сделку по выкупу у Центробанка пакета акций Сбербанка Ситуация с распространением коронавируса в РФ на 10 апреля МВД и Росгвардия усилят контроль за гражданами, вернувшимися из других стран Кредитные каникулы в режиме ожидания

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2020

Апрель

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Top.Mail.Ru