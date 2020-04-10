В ГД внесли обновленную редакцию законопроекта о покупке сим-карт через интернет при помощи биометрических данных

Нижняя палата Федерального собрания рассмотрит законопроект о заключении договоров на оказание услуг связи через интернет при помощи биометрических данных. В пояснительной записке к документу говорится о внесении дополнительных способов покупки сим-карт «с применением технологий, предназначенных для обработки биометрических персональных данных и получения сведений, необходимых для заключения таких договоров». Вдобавок, законопроект предусматривает покупку сим-карт с использованием единой биометрической системы, пишет ТАСС.



Это уже вторая попытка парламентариев рассмотреть законопроект. Первая редакция документа не могла быть рассмотрена, ввиду того, что один из авторов утратил статус парламентария.



Авторы инициативы отмечают, что введенная в 2017 году практика заключения договоров в интернете с использованием электронной подписи гражданина не пользуется популярностью. Ввиду этого и появилась необходимость в расширении способов покупки сим-карт.



Ранее сенатор Людмила Бокова сообщила ТАСС, что для заключения договора на оказание услуг связи человеку будет необходимо установить на свое мобильное устройство специальное ПО, при помощи которого будет сделана фотография человека и проведено распознание страниц его паспорта.