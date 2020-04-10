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В Гражданском кодексе появится «принцип разумного терпения» в отношении соседей

Сегодня в 17:01 Право 0 64 Иван Тихонов
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В рамках интервью «Российской газете» глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил о готовящемся блоке поправок в Гражданский кодекс, которые будут регулировать взаимоотношения между соседями.

«Мы делаем новый шаг в нормативном развитии права частной собственности, а значит, и в защите прав собственников», – сказал г-н Крашенинников.

В основу соседских прав, по его словам, должен лечь «принцип разумного терпения».

«Под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей. Как следует из проекта, собственник должен терпеть воздействие исходящих с соседнего земельного участка газов, паров, запахов, дыма, копоти, тепла, шумов, вибрации и иное подобное воздействие, если оно не оказывает влияния на использование его земельного участка или оказывает такое влияние, которое не превышает установленных нормативов, а при отсутствии нормативов – разумных пределов исходя из природы и местоположения земельных участков или из обычая», - пояснил г-н Крашенинников.

В то же время председатель комитета подчеркнул, что, если соседи перейдут черту, то необходимо потребовать устранить нарушение, поскольку уважение должно быть обоюдным.

Среди основных нововведений – запрет на строительство зданий или сооружений на участке, если их возведение помешает соседнему земельному участку. Если же человек все же возведет здание, то его обяжут снести его. Другая новелла – запрет на углубление земельного участка таким образом, что грунт соседнего участка лишится опоры, запрет на строительство колодцев, если это станет препятствием поступлению воды в соседний колодец, запрет на сооружение канализации, если она может загрязнить соседний участок, и т.д.

Проект поправок вскоре будет вынесен на общественное обсуждение. Г-н Крашенинников надеется, что этот этап завершится в текущем году.
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