|
В Совфеде намерены ввести в правовое поле понятие самоизоляции
21 мая в 11:09 Право 0 272 Иван Тихонов
Комитет Совета Федерации по конституционному праву предлагает дать легальное определение понятию самоизоляции. Авторы инициативы намерены законодательно предусмотреть порядок установления режима самоизоляции и пределы полномочий регионов. Новелла может затронуть закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
По словам первого зампреда комитета Ирины Рукавишниковой, необходимо учесть все интересы и ресурсы для введения понятия в правовое поле.
«В связи с пандемией все меры принимались, что называется, с колес, вопросы самоизоляции граждан в нашем законодательстве не прописаны. Проходить всю обычную процедуру законотворчества в этих условиях означало рисковать жизнью и здоровьем огромного количества россиян. Все это делалось впервые, но от подобных ситуаций мы, к сожалению, не застрахованы», - пояснила г-жа Рукавишникова журналистам РИА Новости.
Напомним, режим самоизоляции начали вводить регионы один за одним с конца марта. Эта мера предусматривает ряд ограничений по перемещению граждан и необходимостью соблюдения правил социального дистанцирования при выходе из дома по неотложным делам (обращение за медицинской помощью, покупка продуктов, выгул домашних животных).
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Трудовая инспекция получила втрое больше жалоб от граждан с начала режима самоизоляции21 мая в 17:13 Рынок труда
Нацпроект «Жилье и городская среда» ждет трудящихся21 мая в 16:05 Рынок труда
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
В РФ вновь зарегистрировали прирост случаев COVID-19: оперативная информация на 15 мая Коронавирус в России: актуальная информация на 19 мая В Национальном родительском комитете считают целесообразным введение дополнительного пособия для россиян Что, где и когда? В РФС рассказали, когда возобновится футбольный сезон Рубль уходит на выходные со спокойной душой