В Совфеде намерены ввести в правовое поле понятие самоизоляции

Комитет Совета Федерации по конституционному праву предлагает дать легальное определение понятию самоизоляции. Авторы инициативы намерены законодательно предусмотреть порядок установления режима самоизоляции и пределы полномочий регионов. Новелла может затронуть закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».



По словам первого зампреда комитета Ирины Рукавишниковой, необходимо учесть все интересы и ресурсы для введения понятия в правовое поле.



«В связи с пандемией все меры принимались, что называется, с колес, вопросы самоизоляции граждан в нашем законодательстве не прописаны. Проходить всю обычную процедуру законотворчества в этих условиях означало рисковать жизнью и здоровьем огромного количества россиян. Все это делалось впервые, но от подобных ситуаций мы, к сожалению, не застрахованы», - пояснила г-жа Рукавишникова журналистам РИА Новости.



Напомним, режим самоизоляции начали вводить регионы один за одним с конца марта. Эта мера предусматривает ряд ограничений по перемещению граждан и необходимостью соблюдения правил социального дистанцирования при выходе из дома по неотложным делам (обращение за медицинской помощью, покупка продуктов, выгул домашних животных).