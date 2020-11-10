Недекларирование криптовалютных доходов войдет в уголовное поле

Минфин подготовил поправки в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс, затрагивающие актуальную тему налогообложения криптоактивов. Министерство считает необходимым обязать владельцев криптоактивов отчитываться в Федеральную налоговую службу о получении цифровой валюты, о сделках с ней и о ее остатках в криптокошельке, если за календарный год сумма операций с цифровой валютой превышает сумму, эквивалентную в денежном выражении 600 тысяч рублей.



Согласно законопроекту Минфина, расчет суммы должен производиться исходя из рыночной цены на криптовалюту на дату совершения каждой операции. Впервые сообщить о владении криптоактивами необходимо не позднее 30 апреля 2022 года.



За непредоставление информации в срок предусмотрен штраф в размере 50 тысяч рублей. За предоставление неправомерных сведений — штраф в размере 10% от наибольшей из двух сумм в рублевом эквиваленте (суммы поступления или суммы списания цифровой валюты), пишет РБК. За неуплату полной суммы налога в результате невключения ‎в налоговую базу доходов от операций с цифровой валютой — штраф в размере 40% от суммы неуплаченного налога.



Если речь идет о незадекларированных операциях с криптовалютой на сумму, эквивалентную 45 млн рублей и более, в течение 3х лет, либо данные были скрыты умышленно группой лиц или через создание подставной компании, то предусмотрен штраф в размере от 500 тысяч до 2 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период ‎от 18 месяцев до трех лет; принудительные работы на срок до пяти лет; лишение свободы на срок до 3х лет.



Таким образом, Минфин предлагает ввести уголовное наказание за недекларирование криптоактивов.



Паче того, в законопроекте предусмотрены административные штрафы за организацию незаконного оборота криптоактивов и нарушение правил совершения сделок с криптоактивами от 50 тысяч до 2 млн рублей. Если цифровая валюта использовалась в качестве средства платежа за товары, работы или услуги, то налагается штраф от 20 тысяч до 1 млн рублей.