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Недекларирование криптовалютных доходов войдет в уголовное поле
13 ноября в 13:04 Право 1 186 Иван Тихонов
Минфин подготовил поправки в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс, затрагивающие актуальную тему налогообложения криптоактивов. Министерство считает необходимым обязать владельцев криптоактивов отчитываться в Федеральную налоговую службу о получении цифровой валюты, о сделках с ней и о ее остатках в криптокошельке, если за календарный год сумма операций с цифровой валютой превышает сумму, эквивалентную в денежном выражении 600 тысяч рублей.
Согласно законопроекту Минфина, расчет суммы должен производиться исходя из рыночной цены на криптовалюту на дату совершения каждой операции. Впервые сообщить о владении криптоактивами необходимо не позднее 30 апреля 2022 года.
За непредоставление информации в срок предусмотрен штраф в размере 50 тысяч рублей. За предоставление неправомерных сведений — штраф в размере 10% от наибольшей из двух сумм в рублевом эквиваленте (суммы поступления или суммы списания цифровой валюты), пишет РБК. За неуплату полной суммы налога в результате невключения в налоговую базу доходов от операций с цифровой валютой — штраф в размере 40% от суммы неуплаченного налога.
Если речь идет о незадекларированных операциях с криптовалютой на сумму, эквивалентную 45 млн рублей и более, в течение 3х лет, либо данные были скрыты умышленно группой лиц или через создание подставной компании, то предусмотрен штраф в размере от 500 тысяч до 2 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 18 месяцев до трех лет; принудительные работы на срок до пяти лет; лишение свободы на срок до 3х лет.
Таким образом, Минфин предлагает ввести уголовное наказание за недекларирование криптоактивов.
Паче того, в законопроекте предусмотрены административные штрафы за организацию незаконного оборота криптоактивов и нарушение правил совершения сделок с криптоактивами от 50 тысяч до 2 млн рублей. Если цифровая валюта использовалась в качестве средства платежа за товары, работы или услуги, то налагается штраф от 20 тысяч до 1 млн рублей.
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По Вашему мнению, стоит ли вводить уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов за криптовалютные доходы?
Возможно, что уголовная мера наказания за неуплату налогов за криптовалюту - это слишком суровое предложение. Но пока инициатива Минфина не одобрена и могут быть изменения. Но то, что за доходы в криптовалюте нужно платить налог, - это правильно. Ведь по известному Закону «О цифровых финансовых активах» криптовалюта считается имуществом, а мы все платим налоги за свое имущество (квартиры, дома, машины и т.д.). Криптовалюта здесь не исключение. Другое дело, что есть ряд вопросов: высокая волатильность криптовалют делает очень сложным сам процесс подачи декларации (сегодня курс один, завтра – другой, а налоговая рассчитает налог по курсу на момент подачи декларации). Но в любом случае, предложение Минфина – это одна из мер регулирования оборота криптоактивов в нашей стране. По такому же пути идут многие государства, так как цифровые активы становятся все более популярны и востребованы.