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Региональные конституционные суды предлагают ликвидировать

17 ноября в 16:52 Право 0 277 Иван Тихонов
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К 1 января 2023 года все региональные конституционные (уставные) суды должны быть ликвидированы. Такая норма содержится в поправках к законопроекту о досрочном прекращении полномочий судей, которые будут рассмотрены во втором чтении.

Авторами поправок выступили глава комитета ГД по госстроительству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Согласно документу, «до 1 января 2023 года конституционные (уставные) суды субъектов РФ упраздняются». Между тем, регионы получат право принимать «решение о создании конституционных (уставных) советов», действующих при законодательных органах власти, пишет Право.ру.

В законопроекте № 1024648-7 «О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы (в части приведения некоторых положений законодательства в соответствие с Конституцией Российской Федерации)» указывается, что со дня вступления в силу закона конституционные суды не будут принимать новые дела к производству, а рассмотрение уже принятых дел должно быть завершено до 1 января 2023 года. Паче того, в такие суды не будут назначать новых судей. А судьям, вынужденным выйти в отставку из-за новых норм, сохранят все социальные гарантии.
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