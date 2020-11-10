Региональные конституционные суды предлагают ликвидировать

К 1 января 2023 года все региональные конституционные (уставные) суды должны быть ликвидированы. Такая норма содержится в поправках к законопроекту о досрочном прекращении полномочий судей, которые будут рассмотрены во втором чтении.



Авторами поправок выступили глава комитета ГД по госстроительству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.



Согласно документу, «до 1 января 2023 года конституционные (уставные) суды субъектов РФ упраздняются». Между тем, регионы получат право принимать «решение о создании конституционных (уставных) советов», действующих при законодательных органах власти, пишет Право.ру.



В законопроекте № 1024648-7 «О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы (в части приведения некоторых положений законодательства в соответствие с Конституцией Российской Федерации)» указывается, что со дня вступления в силу закона конституционные суды не будут принимать новые дела к производству, а рассмотрение уже принятых дел должно быть завершено до 1 января 2023 года. Паче того, в такие суды не будут назначать новых судей. А судьям, вынужденным выйти в отставку из-за новых норм, сохранят все социальные гарантии.