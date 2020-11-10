В МЭР пояснили высокие показатели отказов в прохождении внесудебной процедуры банкротства

Согласно данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, за два с половиной месяца действия процедуры внесудебного банкротства заявления в МФЦ подали 4144 граждан. Впрочем, 3143 из них были отвергнуты (3/4 от общего количества).



В Минэкономразвития поясняют такой высокий процент отказов тем, что далеко не все граждане, подающие заявления, соответствуют критериям процедуры, пишут «Ведомости». В ведомстве указали, что это не следствие сложности или несовершенства механизма. Многие заявители не соответствуют по критерию оконченности исполнительного производства, добавили в МЭР.



Закон о внесудебном банкротстве граждан вступил в силу 1 сентября 2020 года. Он позволяет начать процедуру банкротства бесплатно через МФЦ. Претендовать на внесудебное решение вопроса вправе те, кто имеет непогашенные обязательства на сумму 50 000–500 000 рублей и в отношении кого исполнительное производство было прекращено из-за отсутствия имущества и не возбуждено новое после возвращения исполнительного документа взыскателю. Процедура внесудебного банкротства длится полгода и завершается признанием долгов безнадежными.