В МЭР пояснили высокие показатели отказов в прохождении внесудебной процедуры банкротства

Согласно данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, за два с половиной месяца действия процедуры внесудебного банкротства заявления в МФЦ подали 4144 граждан. Впрочем, 3143 из них были отвергнуты (3/4 от общего количества).
В Минэкономразвития поясняют такой высокий процент отказов тем, что далеко не все граждане, подающие заявления, соответствуют критериям процедуры, пишут «Ведомости». В ведомстве указали, что это не следствие сложности или несовершенства механизма. Многие заявители не соответствуют по критерию оконченности исполнительного производства, добавили в МЭР.
Закон о внесудебном банкротстве граждан вступил в силу 1 сентября 2020 года. Он позволяет начать процедуру банкротства бесплатно через МФЦ. Претендовать на внесудебное решение вопроса вправе те, кто имеет непогашенные обязательства на сумму 50 000–500 000 рублей и в отношении кого исполнительное производство было прекращено из-за отсутствия имущества и не возбуждено новое после возвращения исполнительного документа взыскателю. Процедура внесудебного банкротства длится полгода и завершается признанием долгов безнадежными.
По Вашему мнению, в чем состоит основная проблема внедрения процедуры внесудебного банкротства?
Введение института внесудебного банкротства – выраженно социальная мера, направленная на помощь категориям граждан, не имеющим возможность погасить задолженность до 500 000 руб.
Начиная с даты просрочки исполнения своих обязательств, должник имеет возможность применить различные механизмы, позволяющие погашать задолженность на иных условиях:
реструктуризировать долг, ходатайствовать о рассрочке, отсрочке или заключении мирового соглашения с кредитором. Однако в большинстве случаев указанные механизмы не реализуются ввиду неосведомленности основной массы граждан о подобных возможностях. С этой же проблемой столкнулось и внесудебное банкротство: законодатель сказал, что «можно» и не сказал «как».Если быть точнее не сказал на понятном не юристу языке.
В 2018 г. Общероссийский народный фронт опубликовал результаты всероссийского мониторинга финансовой грамотности, согласно которому 52% опрошенных респондентов признались, что не читают договоры перед подписанием. Как правило, это связано с отсутствием у граждан опыта чтения юридических текстов, отсутствием понимания базовых терминов и конструкций.
Уменьшение числа возвратов заявлений граждан возможно только при разработке простых, четких, пошаговых инструкций и алгоритмов по форме и порядку подачи заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке и по формированию приложений к нему.
По Вашему мнению, в чем состоит основная проблема внедрения процедуры внесудебного банкротства?
"Основная проблема заключается в том, что большинство граждан, желающих пройти процедуру банкротства, не соответствуют тем критериям, которые устанавливает Закон для процедуры внесудебного банкротства. В принятой редакции Закона к гражданам, желающим пройти процедуру внесудебного банкротства, устанавливаются следующие требование: наличие непогашенных обязательств на сумму 50 000 рублей - 500 000 рублей; завершенное исполнительное производство по конкретному основанию (отсутствие имущества); отсутствие возбужденных исполнительных производств. Если Вы обратитесь к первоначальной редакции законопроекта, в котором предлагалась подобная процедура, в ней было предусмотрено несколько требований, при соответствии с одним из которых гражданин имел право обратиться в МФЦ с заявлением о банкротстве. На стадии чтений в государственной думе иные основания были убраны из текста законопроекта, а следовательно большинство граждан, которые могли рассчитывать на эту процедуру, не получили права прибегнуть к ней".
По Вашему мнению, в чем состоит основная проблема внедрения процедуры внесудебного банкротства?
— Возможность банкротства физического лица в судебном порядке стала возможной с 1 октября 2015 года. Основным критерием для инициирования банкротства гражданина являлось наличие задолженности от 500 000 рублей. Между тем, судебная процедура банкротства физического лица является довольно затратной – необходимо внести на депозит суда 25 000 рублей на вознаграждение финансовому управляющему, оплатить госпошлину, оплатить услуги юристов и оплатить иные расходы.
Бывало так, что расходы на судебную процедуру банкротства гражданина превышали сумму основного долга. В таких случаях, процедура банкротства физического лица становилась не целесообразной.
Между тем, с сентября 2015 по сентябрь 2020 вопрос о том, как же банкротиться гражданам, чей долг составляет меньше 500 000 рублей, не был решен.
Право на внесудебное банкротство гражданам, чей долг составляет от 50 000 до 500 000 рублей, было закреплено на законодательном уровне только с 1 сентября 2020 года.
Преимущества внесудебного банкротства: данная процедура является бесплатной и не связана с длительными судебными разбирательствами. Срок процедуры составляет 6 месяцев. Она может быть проведена при наличии нескольких условий:
1. Общая сумма задолженности гражданина составляет не менее 50 000 руб. и не более 500 000 рублей.
2. Заявленные долги просужены, по ним были возбуждены исполнительные производства, но все исполнительные производства, по заявленным долгам в отношении гражданина уже окончены по причине отсутствия у должника имущества для реализации.
Однако, сложность и проблема данной новой внесудебной процедуры банкротства заключается в том, что не все граждане до конца понимают, какие документы нужно предоставить для инициирования такой процедуры.
Это подтвердилось на практике, так МФЦ было выдано более 50% отказов на поступившие заявления.
Основными причинами отказа являются ошибки при заполнении документов, отсутствие оконченного исполнительного производства в ФССП или вообще или по причине отсутствия имущества для реализации у гражданина.
Например, самыми распространенными причинами отказа являются:
• неправильное заполнение заявления;
• несоответствие по размеру обязательств, а именно если долг менее 50 тыс. руб., либо больше 500 тыс. руб.;
• отсутствие сведений об окончании исполнительного производства ФССП по причине отсутствия у должника имущества;
• если исполнительное производство по взысканию долгов возбуждалось, но было окончено по иным причинам.
Наличие отказа не лишает права повторно подать заявление. Однако, сделать это можно только спустя месяц после вынесения отказа.
Основной целью введения внесудебного банкротства граждан является то, что они рассчитаны прежде всего на людей, которые имеют небольшой долг, но не имеют возможности его погасить.
По Вашему мнению, в чем состоит основная проблема внедрения процедуры внесудебного банкротства?
— Высокий процент возврата заявлений о внесудебном банкротстве физических лиц связан с тем, что новая процедура потенциально может быть полезна только незначительной доле должников из-за следующих ограничений, установленных законом:
Первым ограничением является небольшой размер долга, который может быть списан в ходе процедуры. Из-за этого должники зачастую считают, что «игра не стоит свеч» и просто игнорируют наличие долгов либо ищут возможность погасить задолженность.
Вторым ограничением является формальное требование о наличии исполнительных производств, прекращенных ввиду отсутствия у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание. Таким образом, гражданин, который больше не может платить по долгам из-за потери работы или тяжелого стечения жизненных обстоятельств, не вправе сразу подать заявление о банкротстве. Вначале он должен дождаться, пока кредиторы предъявят иск о взыскании этой задолженности, решение суда вступит в силу, будет возбуждено исполнительное производство, которое затем будет прекращено. На практике это может занять несколько лет, причем данный срок зависит преимущественно от кредитора.
Часть должников ограничивает сложность законодательного регулирования, непонимание правового механизма и последствий банкротства, а также банальное отсутствие средств на оплату услуг юристов. Из-за этого должники оказываются без юридической помощи и не могут самостоятельно разобраться, соответствуют ли они критериям для внесудебного банкротства.
По-видимому, именно этим объясняется то, что большинство заявлений о внесудебном банкротстве было возвращено из-за того, что должники заведомо не соответствовали данным критериям: в отношении них не было исполнительных производств, прекращенных ввиду отсутствия имущества у должника, либо имелись активные исполнительные производства.