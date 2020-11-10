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Госдума одобрила законопроект о введении уголовной ответственности за незаконную выдачу займов

Сегодня в 17:13 Право 0 95 Иван Тихонов
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Сегодня, 25 ноября, Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении уголовной ответственности за незаконное предоставление потребительских займов и кредитов в крупных размерах в отношении тех лиц, которые ранее уже привлекались к административной ответственности за такое правонарушение.

Авторами инициативы выступила группа депутатов и сенаторов во главе с председателем думского комитета по финрынку Анатолием Аксаковым, пишет ТАСС. В пояснительной записке авторы указывают на значительное число случаев, «когда лицо, незаконно осуществляющее профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, привлекается к административной ответственности и продолжает осуществлять нелегальную деятельность».

В связи с этим Уголовный кодекс предлагается дополнить нормой, согласно которой, если нелегальные кредиторы ранее уже подвергались административной ответственности за аналогичные правонарушения и если сумма выданных ими незаконных займов будет превышать 2 млн 250 тысяч рублей, то им будет грозить штраф в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы осужденного за период от двух до четырех лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Другим законопроектом, также принятым в первом чтении, поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях. Документ предусматривает ужесточение административных штрафов за выдачу незаконных займов. Для должностных лиц они составят от 30 до 50 тысяч рублей (сейчас - от 20 до 50 тысяч рублей), для индивидуальных предпринимателей - от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 до 500 тысяч рублей (сейчас - от 200 до 500 тысяч рублей). Законопроект также позволяет приостанавливать работу индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на срок до 15 суток.
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