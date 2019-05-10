Упрощена процедура получения инвалидности

Российским правительством принято постановление об упрощении процедуры прохождения гражданами освидетельствования для получения инвалидности. Информация об этом размещена сегодня на сайте кабмина.



В документе сказано: «В целях сокращения сроков и упрощения процедуры освидетельствования граждан для установления инвалидности предусматривается поэтапный переход к обмену необходимыми документами между медицинскими организациями и учреждениями МСЭ (медико-социальной экспертизы) в электронном виде без участия инвалидов».



Подписание данного постановления предусматривает передачу направления на МСЭ в бюро МСЭ в электронном виде без участия граждан. В постановлении сказано: «А при отсутствии доступа к информационным системам - на бумажном носителе с учетом требований законодательства в области персональных данных и соблюдением врачебной тайны».



Внесенными изменениями также установлена возможность подавать запрос на получение протокола проведения и копий акта МСЭ в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг. В электронном виде можно будет подавать и заявления на обжалование как первичных, так и главных бюро МСЭ.