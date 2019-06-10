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В Минздраве назвали вид рака с самым высоким процентом летальных исходов
21 июня в 13:40 Медицина 0 218 Васильева Елена
Наивысший процент летальных исходов от онкологии зафиксирован среди россиян, больных раком поджелудочной железы, он составил в прошлом году 39,9%. Об этом сказано в подготовленном Минздравом докладе о состоянии помощи больным онкологическими заболеваниями в 2018 году.
Согласно докладу, также был зафиксирован высокий уровень смертности среди больных раком печени и внутрипеченочных желчных потоков (38,4%), а также раком пищевода (29,9%).
Злокачественные новообразования в бронхах, трахее и легких в 2018 году привело к смерти в 21,9% случаев, а при раке глотки в 17,3%.
Самые низкие показатели смертности зафиксированы у больных раком кожи, кроме меланомы, – 0,4%, при раке губы – 1%, раке щитовидной железы – 0,6%, тела матки – 2,2%, а также раке глотки – 3,3%.
Уровень смертности от онкологических заболеваний составил в целом по РФ 6%. На диспансерном учете в прошлом году состояли 3,7 млн россиян с онкологическими заболеваниями.
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