В Минздраве назвали вид рака с самым высоким процентом летальных исходов

Наивысший процент летальных исходов от онкологии зафиксирован среди россиян, больных раком поджелудочной железы, он составил в прошлом году 39,9%. Об этом сказано в подготовленном Минздравом докладе о состоянии помощи больным онкологическими заболеваниями в 2018 году.



Согласно докладу, также был зафиксирован высокий уровень смертности среди больных раком печени и внутрипеченочных желчных потоков (38,4%), а также раком пищевода (29,9%).



Злокачественные новообразования в бронхах, трахее и легких в 2018 году привело к смерти в 21,9% случаев, а при раке глотки в 17,3%.



Самые низкие показатели смертности зафиксированы у больных раком кожи, кроме меланомы, – 0,4%, при раке губы – 1%, раке щитовидной железы – 0,6%, тела матки – 2,2%, а также раке глотки – 3,3%.



Уровень смертности от онкологических заболеваний составил в целом по РФ 6%. На диспансерном учете в прошлом году состояли 3,7 млн россиян с онкологическими заболеваниями.