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Медведев: из резервного фонда будут выделены средства на закупки иностранных лекарственных препаратов для детей

5 сентября в 16:11 Медицина 0 224 Васильева Елена
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Премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым подписано распоряжение о проведении закупок лекарственных препаратов, пока не производящихся в России. Глава кабмина уточнил на своей странице в Facebook, что имеются в виду диазепам, фенобарбитал, мидазолам и клобазам.

Премьер отметил: «Я подписал распоряжение правительства о выделении денег из резервного фонда на закупку нужных лекарств. Это распоряжение также даст право уполномоченному к ввозу подобных препаратов Московскому эндокринному заводу оперативно закупить и поставить в Россию такие препараты, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам в 10 лекарственных формах, которые у нас не производятся, а также клобазам». Он добавил: «Это позволит получить качественное обезболивание нуждающимся детям. А врачи смогут назначать такие препараты больным».

Медведев заявил, что это необходимо страдающим хроническими заболеваниями с судорожным и болевым синдромами детям. Он констатировал: «Некоторые формы необходимых препаратов (свечи, сиропы, растворы) в данный момент производятся только за рубежом, и производители не регистрируют их в России. Сейчас решается задача: наладить до конца 2023 года выпуск всех необходимых форм в нашей стране, чтобы обеспечить детей нужными обезболивающими лекарствами».

В последние несколько месяцев возросло количество претензий правоохранительных органов к гражданам, покупающим через интернет незарегистрированные лекарственные препараты. Уголовные дела по подобным фактам часто не возбуждаются или закрываются сразу после проведения проверок.
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