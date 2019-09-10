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В трети продуктов питания для детей грудничкового возраста содержится избыток сахара
10 сентября в 17:31 Медицина 0 159 Васильева Елена
Проведенные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) исследования выявили, что около трети продуктов питания для грудничков содержат сахар, подсластители или концентрированные фруктовые соки. Об этом сообщил сегодня журналистам руководитель Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними Жоао Бреда в ходе пресс-конференции в ТАСС.
Он сказал: «Почти в половине продуктов питания, изученных в первом исследовании, более 30% калорий были обусловлены общей концентрацией сахара, а примерно у трети продуктов питания в составе был обнаружен добавленный сахар и другие подсластители».
Употребление подобных продуктов приводит в дальнейшем к избыточному весу в раннем возрасте. Он отметил также, что не рекомендовано применение смесей для кормления детей в возрасте до полугода, необходимо отдавать приоритет грудному вскармливанию.
Не менее серьезной проблемой является некорректная маркировка упаковок. Эксперт отметил: «До 60% детского питания имеет ошибочную маркировку как подходящее для детей в возрасте до шести месяцев. Использование информации о питательных свойствах или пользе для здоровья может вводить в заблуждение потребителей».
Согласно информации ВОЗ, 95-100% продуктов содержат на этикетках информацию о составе и питательных веществах, а 13-35% имеют надписи, которые имеют отношение к развитию и здоровью ребенка. Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович в ходе пресс-конференции сказала: «Я надеюсь, через год у нас будут такие маркировки, которые будут всем понятны. Возможно, будут бренды, которые будут использовать рекомендации ВОЗ, они будут помечены специальной краской «рекомендовано ВОЗ».
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