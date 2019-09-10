Расширена программа закупки импортных лекарственных препаратов от редких заболеваний

Программа «Семь высокозатратных нозологий», которой предусматриваются государственные закупки наиболее дорогих лекарственных препаратов против редких заболеваний, была расширена в текущем году. В нее были добавлены препараты для лечения еще пяти орфанных заболеваний. Об этом информагентству ТАСС сегодня сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Михаил Мурашко.



Он сказал: «Программа «Семь высокозатратных нозологий» расширилась – туда включили пять орфанных заболеваний. В этом году централизованные поставки [импортных лекарств] уже идут».



Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко еще в 2018 году сказала о возможном начале центральных закупок препаратов для лечения орфанных заболеваний в 2019 году. По ее словам, лечение всех редких заболеваний должно обеспечиваться необходимыми препаратами, это касается в особенности детских заболеваний.



Орфанные заболевания – группа редких заболеваний, в большинстве своем обусловленных генетическими отклонениями и проявляющихся в детском возрасте. Сейчас известны около семи тысяч их разновидностей.



Федеральным бюджетом РФ финансируется лечение входящих в федеральную программу «Семь нозологий» заболеваний, а еще 24 являются ответственностью регионов. В Минздраве ранее пояснили, что по трем из этих 24 заболеваний лечение одного больного обходится регионам в 100 млн рублей ежегодно.