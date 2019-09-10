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Электронная медицинская карта будет внедрена к концу текущего года во всех медорганизациях РФ
18 сентября в 16:50 Медицина 0 159 Васильева Елена
Электронные медицинские карты начнут работать во всех медицинских организациях РФ к концу текущего года. Об этом заместитель председателя федерального фонда ОМС Светлана Кравчук сообщила в прямом эфире рубрики «Минздрав на связи» на сайте ФОМС.
Она сказала: «За последние годы в рамках программы цифровизации у нас разработана электронная медицинская карта. Она внедряется практически по всей стране. До конца этого года она должна работать во всех медицинских организациях».
Кравчук также добавила, что возможность ведения электронной медицинской документации во всех фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) станет завершающим этапом реализации нацпроекта «Здравоохранение» в сфере цифровизации.
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