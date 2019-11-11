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Расширяется список заболеваний, препараты для лечения которых будут закупаться из бюджетных средств
19 ноября в 12:20 Медицина 0 256 Васильева Елена
Законопроект, которым предусматривается расширение списка орфанных (редких) болезней, препараты для лечения которых будут закупать из средств федерального бюджета, внесут на рассмотрение Госдумы уже во вторник. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС глава комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский, являющийся одним из разработчиков инициативы. Законопроект уже поддержали в правительстве.
Рязанский сказал: «Мы получили в понедельник на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности положительное решение и законопроект будет вноситься». Он уточнил также, что подписи под законопроектом уже поставлены вице-спикером ГД Ириной Яровой и первым замруководителя фракции «Единая Россия» Андреем Исаевым.
Рязанский заявил: «Мы запускаем процедуру официального внесения. Во вторник мы получим номер. Мы строго следуем регламентным процедурам, так что во вторник он появится с точки зрения регистрации».
В проекте одобренного в ходе заседания официального отзыва кабмина сказано, что авторами инициативы было предложено расширить список заболеваний, препараты для лечения которых закупаются из средств федерального, а не регионального бюджета. В перечень будут внесены апластическая анемия неуточненная и наследственный дефицит факторов II (фибриногена), VII (лабильного) и X (Стюарта-Прауэра). В случае принятия, на реализацию законопроекта из федерального бюджета будет дополнительно выделено 2 млрд рублей с 1 января 2020 года, сказано в финансово-экономическом обосновании.
В проекте отзыва кабмина сказано: «Принятие законопроекта направлено на исполнение регионами возложенных на них обязательств по обеспечению населения лекарственными препаратами и реализацию гарантированного государством права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается».
Рязанский пояснил корреспонденту ТАСС, предполагающие выделение дополнительных бюджетных средств законопроекты должны обязательно направляться на правительственный отзыв. Это может быть сделано авторами инициативы еще до официального внесения законопроекта в ГД, как в этом случае, или же документ может быть направлен в кабмин самой нижней палатой уже после внесения.
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