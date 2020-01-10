Одна голова хорошо, а две лучше!

Как следует из сообщения сотрудников российского генконсульства в Гуанчжоу, Китай и Россия надеются общими силами остановить распространение коронавируса нового типа. Ученые двух государств приступили к совместному созданию вакцины от заболевания.



Так, на официальной странице дипведомства «ВКонтакте» была обнародована следующая информация: «Китайская сторона передала Российской Федерации геном вируса, что позволило нашим ученым в короткий срок разработать экспресс-тесты, дающие возможность в течение двух часов идентифицировать вирус в организме человека. Российские и китайские специалисты приступили к разработке вакцины.



28 января Роспотребнадзор активировал действия по обследованию на коронавирус возвращающихся из КНР туристов. За сутки сотрудники ведомства отправили на дальнейшее изучение состояния здоровья 139 человек. Ни в одном из случаев коронавирус не подтвердился.



По оглашенным в январе прогнозам Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии, в Россию опасный вирус нового типа попадет ориентировочно в середине февраля. Кроме того, уточняется, что вирус «добрался» до северных провинций Поднебесной, которые имеют общие границы с регионами РФ.