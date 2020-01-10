Минздрав посоветовал препараты для лечения больных коронавирусом

В связи с угрозой эпидемии, вызванной стремительным распространением коронавируса нового типа на глобальном уровне, в четверг Министерство здравоохранения Российской Федерации направило в регионы временные рекомендации для медработников, о чем свидетельствует официальный портал Минздрава РФ.



Разработанные Минздравом и Роспотребнадзором предписания описывают действия врачей-инфекционистов, реаниматологов отделений интенсивной терапии инфекционного стационара и врачей первичного звена по профилактике, диагностированию и терапии заболеваний, возбудителем которых является коронавирус нового типа 2019-nCoV.



В перечень рекомендуемых противовирусных препаратов попали рибавирин, лопинавир/ритонавир и рекомбинантный интерферон бета-1b. Дозировка и сроки применения этих средств также определены в методических рекомендациях для докторов.



Составители вышеуказанного документа не исключают риск повторного заражения новым вирусом, что возможно из-за недостаточности сведений о нем. При этом авторы документа полагают, что наименьший шанс заразиться имеют молодежь и дети.