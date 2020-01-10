Главная > Медицина

Минздрав посоветовал препараты для лечения больных коронавирусом

30 января в 14:15 Медицина 0 227 Карина Мелова
1 Изображение

В связи с угрозой эпидемии, вызванной стремительным распространением коронавируса нового типа на глобальном уровне, в четверг Министерство здравоохранения Российской Федерации направило в регионы временные рекомендации для медработников, о чем свидетельствует официальный портал Минздрава РФ.

Разработанные Минздравом и Роспотребнадзором предписания описывают действия врачей-инфекционистов, реаниматологов отделений интенсивной терапии инфекционного стационара и врачей первичного звена по профилактике, диагностированию и терапии заболеваний, возбудителем которых является коронавирус нового типа 2019-nCoV.

В перечень рекомендуемых противовирусных препаратов попали рибавирин, лопинавир/ритонавир и рекомбинантный интерферон бета-1b. Дозировка и сроки применения этих средств также определены в методических рекомендациях для докторов.

Составители вышеуказанного документа не исключают риск повторного заражения новым вирусом, что возможно из-за недостаточности сведений о нем. При этом авторы документа полагают, что наименьший шанс заразиться имеют молодежь и дети.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Силовикам не будут расширять права по доступу к персональным данным граждан

30 января в 17:11 Право

Арестованы слесари-похитители 2,6 миллиона долларов из банков РФ

30 января в 15:54 Государство

Дальний Восток коронавирусу не видать!

30 января в 14:59 Общество

Расширен перечень дозволенного метательного стрелкового оружия

30 января в 13:33 Государство
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Аналитики спрогнозировали темпы роста экономики РФ на ближайшую трехлетку МЭР считает целесообразным декриминализовать 8 статей УК Жилье молодым! Германия выступает за снятие ограничений с России МВД поддерживает отечественного производителя

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2020

Январь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Top.Mail.Ru