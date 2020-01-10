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Минздрав посоветовал препараты для лечения больных коронавирусом
30 января в 14:15 Медицина 0 227 Карина Мелова
В связи с угрозой эпидемии, вызванной стремительным распространением коронавируса нового типа на глобальном уровне, в четверг Министерство здравоохранения Российской Федерации направило в регионы временные рекомендации для медработников, о чем свидетельствует официальный портал Минздрава РФ.
Разработанные Минздравом и Роспотребнадзором предписания описывают действия врачей-инфекционистов, реаниматологов отделений интенсивной терапии инфекционного стационара и врачей первичного звена по профилактике, диагностированию и терапии заболеваний, возбудителем которых является коронавирус нового типа 2019-nCoV.
В перечень рекомендуемых противовирусных препаратов попали рибавирин, лопинавир/ритонавир и рекомбинантный интерферон бета-1b. Дозировка и сроки применения этих средств также определены в методических рекомендациях для докторов.
Составители вышеуказанного документа не исключают риск повторного заражения новым вирусом, что возможно из-за недостаточности сведений о нем. При этом авторы документа полагают, что наименьший шанс заразиться имеют молодежь и дети.
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