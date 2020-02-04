Минздрав к бою готов!

Как сообщает заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой, Минздрав принимает меры по подготовке к потенциальному стремительному распространению вируса 2019-nCoV в Российской Федерации ( ист.: «Интерфакс» ).



Со слов г-на Краевого следует, что есть мало сведений о 2019-nCoV, и ведомство не в силах однозначно оценить возможности и скорость продвижения заболевания по стране, но располагает математическими моделями скорости распространения коронавируса, составленными с учетом общеизвестной скорости распространения обычных вирусов. В основном, инфицированию подвержены мужчины-представители монголоидной расы. Причиной смерти чаще всего является развитие дыхательной недостаточности.



Замминистра здравоохранения заверил, что запасенных в РФ медпрепаратов должно хватить минимум на 2-недельный период оказания помощи заразившимся вирусом нового типа, при этом на приобретение 17 аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации и 507 высокочастотных аппаратов вентиляции легких выделено примерно 1,2 миллиарда рублей. Однако российские ученые пока не имеют штамма коронавируса, который бы позволил разработать вакцину в течение 2–5 месяцев.