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Китайским ученым удалось разработать вакцину от коронавируса
Сегодня в 14:19 Медицина 0 209 Карина Мелова
24 февраля дипломатический представитель Китая в Москве Чжан Ханьхуэй уведомил СМИ о том, что в его стране уже создана вакцина от нового вируса Covid-19, введение которой, предположительно, вырабатывает иммунитет, однако она требует дополнительного изучения и усовершенствования.
Господин Ханьхуэй рассчитывает на возвращение к обычной жизни и победу над вирусом на большей части территории Китая до конца этого месяца: «Кроме центра эпидемии, в большинстве провинций и городов к концу этого месяца уже восстановится нормальный порядок. Конечно, в центре эпидемии, я думаю, этот момент наступит позже – где-то в течение марта».
Посол КНР в РФ добавил, что в данный момент доказана эффективность новосозданной вакцины, и рассказал следующее: «Наши ученые уже дали трехмерное описание коронавируса – это очень хорошее основание для разработки вакцины. В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительные результаты, нужно еще время для дальнейших экспериментов и доработки».
По материалам ТАСС
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