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Очередной случай COVID-2019 в РФ
Сегодня в 13:31 Медицина 0 110 Карина Мелова
В четверг, 5 марта, в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией сотрудники СМИ получили информацию о регистрации на территории Российской Федерации очередного случая инфицирования опасным коронавирусом. Заболевшим оказался гражданин Италии, прибывший в Россию 29 февраля.
Так, в штабе разъяснили: «5 марта подтвержден завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 у гражданина Итальянской Республики».
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