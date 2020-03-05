Главная > Медицина

Очередной случай COVID-2019 в РФ

Сегодня в 13:31 Медицина 0 110 Карина Мелова
1 Изображение

В четверг, 5 марта, в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией сотрудники СМИ получили информацию о регистрации на территории Российской Федерации очередного случая инфицирования опасным коронавирусом. Заболевшим оказался гражданин Италии, прибывший в Россию 29 февраля.

Так, в штабе разъяснили: «5 марта подтвержден завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 у гражданина Итальянской Республики».
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Президент РФ переживает за российско-турецкие отношения

Сегодня в 16:02 Внешняя политика

Коллекторы определили проблемы, из-за которых заемщики просрочивают платежи по кредитам

Сегодня в 15:10 Банки и кредитование

Глава правительства утвердил порядок импорта незарегистрированных в РФ медпрепаратов

Сегодня в 14:04 Государство

Больничный и декретный отпуск будут оплачиваться непосредственно Фондом социального страхования

Сегодня в 13:00 Страхование
Самое читаемое Самое обсуждаемое

22 апреля каждый получит по заслугам Матвиенко поблагодарила премьер-министра за личное курирование проблемных регионов ЕС настаивает на переходе к мирному процессу урегулирования конфликта в идлибской зоне Диппредставители РФ в США предложили делегатам из Америки посетить Крым Программа сельской ипотеки под 2.7% стартует в Краснодарском крае

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2020

Март

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Top.Mail.Ru