Ситуация с распространением коронавируса в РФ на 25 марта

По состоянию на сегодня, 25 марта 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 658. За сутки прирост составил 163 человека. Такую неутешительную статистику озвучила вице-премьер Татьяна Голикова в рамках заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.



Наибольшее количество пациентов с диагнозом «коронавирус» зарегистрировано в Москве – 410 человек.



За последние сутки SARS-CoV-2 был обнаружен в 20 регионах РФ: наибольшее число инфицированных – 120 – в Москве, по 6 — в Московской области и Республике Крым, по 4 — в Псковской области и Краснодарском крае, по 3 — в Якутии и Оренбургской области, по 2 — в Тульской области, Коми, Кабардино-Балкарии и Пермском крае. По одному заболевшему зафиксировано в Брянской, Архангельской, Калининградской, Ростовской, Нижегородской, Пензенской и Челябинской областях, а также в Башкирии и Ставропольском крае.



По информации координационного совета, все инфицированные люди в последние 2 недели пребывали в странах с широким распространением COVID-19. Всех пациентов поместили в специальные боксы. Вдобавок, определен круг лиц, контактировавших с зараженными; их отправят на обследование.



«Сегодня мы подготовим тот самый перечень, рекомендательный пока перечень, субъектам Федерации, ограничений, которые необходимы. (...) Это связано как с ограничением работы магазинов, торговых центров больших, как с очередями, которые тоже необходимо руководителям субъектов Федерации на своем уровне соответственно принять», — передают слова премьер-министра Михаила Мишустина РИА Новости.