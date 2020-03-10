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Ситуация с распространением коронавируса в РФ на 27 марта

Сегодня в 15:59 Медицина 0 159 Иван Тихонов
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По состоянию на сегодня, 27 марта 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 1036. За сутки прирост составил 196 человек. Один человек скончался от COVID-19 в столице РФ, а общее количество умерших составляет 3 человека.

Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

К тестированию на коронавирус приступили крупные частные лаборатории Москвы и Санкт-Петербурга. Тем временем, Роспотребнадзор организовал взаимодействие между лабораториями, дабы исключать ложноположительные результаты.

За последние сутки SARS-CoV-2 был обнаружен в таких регионах: +157 случаев – в Москве, +12 случаев – в Крыму, +8 случаев – в Московской области, +3 случая – в Волгоградской области, +2 случая – в Самарской области, Мордовии, Чечне и Удмуртии, + 1 случай – в Татарстане, Дагестане, Кировской, Ростовской, Ярославской, Орловской, Тульской и Ивановской областях.

Всего случаи инфицирования коронавирусом уже зарегистрированы в 58 регионах РФ.

Наибольшее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Москве – 703.
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