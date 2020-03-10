Ситуация с распространением коронавируса в РФ на 30 марта

По состоянию на сегодня, 30 марта 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 1836. За сутки прирост составил 302 человека. Наибольшее количество зарегистрированных случаев инфицирования – в Москве (212 из общего количества 1226). Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



Помимо столицы, случаи инфицирования коронавирусом были зафиксированы еще в 34 регионах России: 15 случаев – в Коми, 8 случаев – в Санкт-Петербурге, 7 случаев – в Московской области, 5 случаев – в Бурятии, 4 случая – в Архангельской области, по 3 случая – в Дагестане, Адыгее, Кировской, Белгородской и Псковской областях, по 2 случая – в Красноярском и Пермском краях, в республиках Марий Эл и Кабардино-Балкария, в Ивановской, Владимирской, Ленинградской, Вологодской, Мурманской, Челябинской, Саратовской и Рязанской областях.



Единичные случаи заражения COVID-19 были зарегистрированы в Алтайском и Ставропольском краях, Калмыкии, Хакасии, Калининградской, Липецкой, Иркутской, Калужской, Новосибирской, Тульской, Оренбургской и Тверской областях.



Таким образом, пациенты с установленным COVID-19 обнаружены в 71 регионе РФ из 85.