Высокоточный тест на выявление COVID-19 разработали в российском НИИ

Научные сотрудники Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора заявили о создании высокоточного теста для диагностики коронавируса. На официальном сайте института сообщается, что «диагностический набор успешно прошел клинические испытания и 25 марта зарегистрирован для использования в РФ».



В релизе уточняется, что тест на выявление COVID-19 соответствует стандартам и требованиям к чувствительности, и исключает ложноположительный результат. Паче того, тест позволяет отличить SARS-CoV-2 от аналогичных вирусов.



Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла о регистрации новой тест-системы, которая будет давать результат за 2.5 часа, пишут РИА Новости, а также сможет определить людей, которые уже имеют иммунитет к коронавирусу.