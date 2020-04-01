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Высокоточный тест на выявление COVID-19 разработали в российском НИИ
31 марта в 10:29 Медицина 0 296 Иван Тихонов
Научные сотрудники Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора заявили о создании высокоточного теста для диагностики коронавируса. На официальном сайте института сообщается, что «диагностический набор успешно прошел клинические испытания и 25 марта зарегистрирован для использования в РФ».
В релизе уточняется, что тест на выявление COVID-19 соответствует стандартам и требованиям к чувствительности, и исключает ложноположительный результат. Паче того, тест позволяет отличить SARS-CoV-2 от аналогичных вирусов.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла о регистрации новой тест-системы, которая будет давать результат за 2.5 часа, пишут РИА Новости, а также сможет определить людей, которые уже имеют иммунитет к коронавирусу.
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