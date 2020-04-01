Коронавирус в России: ситуация на 31 марта

По состоянию на сегодня, 31 марта 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 2337. За сутки прирост составил 500 человек. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



За прошедшие сутки 8 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус скончались. Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировано в столице – 5, по одному умершему – во Владимирской, Пензенской областях и в Санкт-Петербурге.



При этом за сутки выздоровели 55 человек.



Наибольшее количество зарегистрированных случаев инфицирования – в Москве (387), 48 случаев – в Санкт-Петербурге.



Пациенты с установленным COVID-19 обнаружены в 73 регионах РФ из 85. Впервые коронавирус выявлен у жителей Астраханской и Магаданской областей.