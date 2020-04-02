|
Ситуация с распространением коронавируса в России на 2 апреля
Сегодня в 12:03 Медицина 0 178 Иван Тихонов
По состоянию на сегодня, 2 апреля 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 3548. За сутки прирост составил 771 человек. По сравнению с данными за 1 апреля (+440 новых случаев) скорость распространения заболевания в стране ускорилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
За прошедшие сутки скончались 6 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Всего скончались 30 пациентов, 235 человек выздоровели.
За сутки новые случаи инфицирования были зафиксированы в 29 регионах РФ. Наибольшее количество зарегистрированных случаев инфицирования за 24 часа – в Москве (595), 43 случая – в Подмосковье, 22 случая - в Санкт-Петербурге, 13 случаев - в Нижегородской области, 11 случаев – в Ленинградской области, 10 случаев – в Дагестане. В каждом из остальных 23 субъектов количество инфицированных не превысило отметку в 10 человек. Впервые коронавирус выявлен у жителя Ямало-Ненецкого АО.
Таким образом, пациенты с установленным COVID-19 обнаружены в 76 регионах РФ из 85.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Нефть марки Urals упала до новой ценовой отметкиСегодня в 16:24 Экономика и бюджет
Новое обращение Владимира Путина к гражданам России (текстовая онлайн-трансляция)Сегодня в 15:30 Государство
Перепись населения столкнулась с коронавирусомСегодня в 10:45 Государство
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Российские семьи с детьми государство поддержит рублем Вздохнуть с облегчением: за просрочку с оплатой услуг ЖКХ могут отменить штрафы Ситуация с распространением коронавируса в РФ на 27 марта Банк России установил курсы валют на длинные выходные Минпросвещения перенесло ЕГЭ и ОГЭ на июнь
Архив статей