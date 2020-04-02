Ситуация с распространением коронавируса в России на 2 апреля

По состоянию на сегодня, 2 апреля 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 3548. За сутки прирост составил 771 человек. По сравнению с данными за 1 апреля (+440 новых случаев) скорость распространения заболевания в стране ускорилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



За прошедшие сутки скончались 6 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Всего скончались 30 пациентов, 235 человек выздоровели.



За сутки новые случаи инфицирования были зафиксированы в 29 регионах РФ. Наибольшее количество зарегистрированных случаев инфицирования за 24 часа – в Москве (595), 43 случая – в Подмосковье, 22 случая - в Санкт-Петербурге, 13 случаев - в Нижегородской области, 11 случаев – в Ленинградской области, 10 случаев – в Дагестане. В каждом из остальных 23 субъектов количество инфицированных не превысило отметку в 10 человек. Впервые коронавирус выявлен у жителя Ямало-Ненецкого АО.



Таким образом, пациенты с установленным COVID-19 обнаружены в 76 регионах РФ из 85.