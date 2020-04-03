Ситуация с распространением коронавируса на территории РФ на 3 апреля

По состоянию на сегодня, 3 апреля 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 4149. За сутки прирост составил 601 человек. По сравнению с данными за 2 апреля (+771 случай) скорость распространения заболевания в стране замедлилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



За прошедшие сутки скончались 4 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. В общей сложности, от болезней, спровоцированных COVID-19, скончались 34 человека, 281 человек выздоровели.



Пациенты с установленным COVID-19 обнаружены в 78 субъектах РФ из 85.



За сутки новые случаи инфицирования были зафиксированы в 32 регионах РФ. Наибольшее количество зарегистрированных случаев инфицирования за 24 часа – в Москве (448), 211 случаев – в Московской области, 156 случаев - в Санкт-Петербурге. Впервые коронавирус выявлен у жителей Еврейской автономной области и Ингушетии.



Согласно данным оперативного штаба, общее количество инфицированных коронавирусом в Москве – 2923. При этом 168 пациентов выздоровели. Практически половина инфицированных в столице – люди в возрасте 18-45 лет.