8 апреля 2020: ситуация с распространением коронавируса в России

По состоянию на сегодня, 8 апреля 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 8672. За сутки прирост составил 1175 человека (более 15%). По сравнению с данными за 7 апреля (+1154 случая) скорость распространения заболевания в стране увеличилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 63 человека (+ 5 человек за сутки), 580 – выздоровело (+ 86 человек за сутки).



Проведено более 900 тысяч тестов на выявление болезни.



Пациенты с установленным COVID-19 обнаружены в 81 субъекте РФ из 85. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 56 регионах РФ.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (660 случаев). 95 случаев заражения зарегистрировано в Московской области, 34 случая - в Санкт-Петербурге, 32 случая – в Ленинградской области, 27 случаев – в Марий Эл, 25 случаев – в Мурманской области, по 24 случая – в Краснодарском крае и Нижегородской области. В иных регионах выявлено 18 и менее случаев COVID-19.



Между тем, как сообщает РБК, Новосибирский центр вирусологии «Вектор» готов перейти к первой фазе клинических исследований вакцин от коронавируса уже в мае.