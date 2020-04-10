Коронавирус в России: обновленная статистика на 13 апреля

По состоянию на сегодня, 13 апреля 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 18328. За сутки прирост составил 2558 человека. По сравнению с данными за 12 апреля (+2186 случаев) скорость распространения заболевания в стране увеличилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 148 человек (+18 человек за сутки), 1470 – выздоровело (+ 179 человек за сутки). 10 человек скончались в Москве, 3 человека - в Нижегородской области, 2 человека - в Чечне, по одному - в Подмосковье, Мурманской области и Северной Осетии.



Проведено более 1.3 млн тестов на выявление болезни.



Пациенты с установленным COVID-19 обнаружены в 82 субъектах РФ из 85. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 62 регионах РФ.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (1355 случаев). Далее по количеству инфицированных идут: 495 случаев – Московская область, 121 случай - Санкт-Петербург.





Больше официальной информации о коронавирусе на сайте стопкоронавирус.рф



Материал дополняется