Ситуация с распространением коронавируса в РФ на 14 апреля

По состоянию на сегодня, 14 апреля 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в РФ достигло 21 102. За сутки прирост составил 2774 человека. По сравнению с данными на 13 апреля (+2558 случаев) скорость распространения заболевания в стране увеличилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 170 человек (+22 человека за сутки), 1694 – выздоровело (+224 человека за сутки).



Проведено более 1.4 млн тестов на выявление болезни. Под наблюдением врачей из-за подозрения на коронавирусную инфекцию находятся 133 тысячи человек.



Пациенты с установленным COVID-19 обнаружены в 82 субъектах РФ из 85. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 51 регионе РФ.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (1489 случаев). Общее количество заразившихся в столице – 13002 человека, количество летальных исходов – 95 (+13 за сутки), число излечившихся – 1016 (+179 за сутки). За столицей по количеству инфицированных следуют: 460 случаев – Московская область, 121 случай - Санкт-Петербург, 97 случаев – в Коми, 68 случаев – в Нижегородской области.



Согласно обновленным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире инфицированы свыше 1.9 млн человек, более 453 тысяч - выздоровели.



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