Главный врач больницы в Коммунарке вернулся к работе, излечившись от коронавируса

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил о том, что он излечился от коронавируса и вернулся к работе. Два последних теста на COVID-19 дали отрицательный результат.



«Изоляция завершена – полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны», - написал врач на своей странице в соцсети Facebook.



О том, что г-н Проценко заразился коронавирусной инфекцией, стало известно 31 марта. Тогда результаты анализов врача дали положительный результат и он был вынужден изолироваться в своем кабинете.



По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, по состоянию на 14 апреля общее количество инфицированных COVID-19 в России составило 21102 человек, а в Москве количество заболевших превысило 13 тысяч.