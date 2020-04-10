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Ситуация с распространением коронавируса в РФ на 15 апреля

Сегодня в 13:06 Медицина 0 119 Иван Тихонов
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По состоянию на сегодня, 15 апреля 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в РФ достигло 24 490 (+16.1%). За сутки прирост составил 3388 человека. По сравнению с данными на 14 апреля (+2774 случаев) скорость распространения заболевания в стране существенно увеличилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В общей сложности от коронавируса скончались 198 человек (+28 человек за сутки), 1986 – выздоровело (+ 292 человека за сутки).
Проведено более 1.5 млн тестов на выявление болезни.

Пациенты с установленным COVID-19 обнаружены в 84 субъектах РФ из 85. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 65 регионах РФ. Республика Алтай осталась последним регионом РФ, где не выявлено ни одного случая инфицирования коронавирусом.

Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (1774 случаев). Общее количество заразившихся в столице – 14 776 человек, количество летальных исходов – 106.

Далее по количеству инфицированных идут: 272 случаев – Московская область, 137 случаев – Мурманская область, 130 случаев - Санкт-Петербург.

Больше официальной информации о коронавирусе на сайте стопкоронавирус.рф
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