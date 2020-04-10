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Ситуация с распространением коронавируса в РФ на 16 апреля

16 апреля в 12:03 Медицина 0 193 Иван Тихонов
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По состоянию на сегодня, 16 апреля 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в РФ достигло 27 938 (+14.1%). За сутки прирост составил 3448 человека. По сравнению с данными на 15 апреля (+3388 случаев) скорость распространения заболевания в стране увеличилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В общей сложности от коронавируса скончались 232 человека (+34 человека за сутки), 2304 – выздоровело (+ 318 человек за сутки).

Проведено более 1.6 млн тестов на выявление болезни.

Пациенты с установленным COVID-19 обнаружены в 84 субъектах РФ из 85. Республика Алтай осталась последним регионом РФ, где не выявлено ни одного случая инфицирования коронавирусом.

За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 78 регионах РФ. Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (1370 случаев). Общее количество заразившихся в столице – более 16 тысяч человек, количество летальных исходов – 113.

Далее по количеству инфицированных идут: 467 случаев – Московская область, 154 случая - Санкт-Петербург, 65 случаев – Нижегородская область, 63 случая - Ингушетия.

Больше официальной информации о коронавирусе на сайте стопкоронавирус.рф
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