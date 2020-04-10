Коронавирус в России: актуальная статистика на 20 апреля

По состоянию на сегодня, 20 апреля 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в РФ достигло 47 121. За сутки прирост составил 4268 человека. По сравнению с данными на 19 апреля (+6060 случаев) скорость распространения заболевания в стране значительно уменьшилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 405 человек (+44 человека за сутки), 3446 – выздоровело (+ 115 человек за сутки).



Проведено более 2 млн тестов на выявление болезни.



За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 76 регионах РФ. Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (2026 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 26 тысяч человек, количество летальных исходов – 204.



Далее по количеству инфицированных идут: 578 случая – Московская область, 113 случаев – Нижегородская область, 86 случаев - Санкт-Петербург, 69 случаев – Ростовская область.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса, всего в мире COVID-19 инфицированы более 2.4 млн человек, свыше 165 тысяч человек скончались.



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