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Коронавирус в России: актуальная статистика на 22 апреля
Сегодня в 11:53 Медицина 0 111 Иван Тихонов
По состоянию на сегодня, 22 апреля 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 57 999. За сутки прирост составил 5236 человек. По сравнению с данными на 21 апреля (+5642 случая) скорость распространения заболевания в стране несущественно сократилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
В общей сложности от коронавируса скончались 513 человек, 4420 – выздоровело.
Проведено более 2.25 млн тестов на выявление болезни. Пациенты с установленным COVID-19 обнаружены во всех 85 субъектах РФ.
Больше официальной информации о коронавирусе на сайте стопкоронавирус.рф
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