|
Динамика распространения коронавируса в России: актуальная статистика на 23 апреля
Сегодня в 12:20 Медицина 0 199 Иван Тихонов
По состоянию на сегодня, 23 апреля 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 62 773. За сутки прирост составил 4774 человека. По сравнению с данными на 22 апреля (+5236 случаев) скорость распространения заболевания в стране заметно сократилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
В общей сложности от коронавируса скончались 555 человек (+42 человека за сутки), 4891 – выздоровело (+471 человек за сутки).
Проведено более 2.4 млн тестов на выявление болезни. Пациенты с установленным COVID-19 обнаружены во всех 85 субъектах РФ.
За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 81 регионе РФ. Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (1959 случаев). Общее количество заразившихся в столице – практически 34 тысячи человек, количество летальных исходов – 288 (+27 человек за сутки), выздоровели - 2448 (+181 человек за сутки).
Далее по количеству инфицированных идут: 688 случаев – Московская область, 191 случай - Санкт-Петербург, 97 случаев - Мурманская область.
Больше официальной информации о коронавирусе на сайте стопкоронавирус.рф
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Коронавирус внес изменения в планы россиян на майские праздники и летний отдыхСегодня в 16:59 Туризм
В РФ появится единый федеральный центр по контролю правил дорожного движенияСегодня в 11:36 Транспорт
Глава Минздрава России – главное о коронавирусе22 апреля в 17:13 Медицина
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Парламентарии готовят поправки в ЖК, запрещающие коммунальщикам сотрудничать с коллекторами Госдума упростила процедуру получения российского гражданства С победой в сердце: парад в честь 75й годовщины Победы в ВОВ перенесен Центробанк усилил позиции рубля на праздничные выходные Ситуация с распространением коронавируса в России на 17 апреля