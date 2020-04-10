Динамика распространения коронавируса в России: актуальная статистика на 23 апреля

По состоянию на сегодня, 23 апреля 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 62 773. За сутки прирост составил 4774 человека. По сравнению с данными на 22 апреля (+5236 случаев) скорость распространения заболевания в стране заметно сократилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 555 человек (+42 человека за сутки), 4891 – выздоровело (+471 человек за сутки).



Проведено более 2.4 млн тестов на выявление болезни. Пациенты с установленным COVID-19 обнаружены во всех 85 субъектах РФ.



За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 81 регионе РФ. Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (1959 случаев). Общее количество заразившихся в столице – практически 34 тысячи человек, количество летальных исходов – 288 (+27 человек за сутки), выздоровели - 2448 (+181 человек за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 688 случаев – Московская область, 191 случай - Санкт-Петербург, 97 случаев - Мурманская область.



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