Динамика распространения коронавируса в РФ: актуальная статистика на 24 апреля

По состоянию на сегодня, 24 апреля 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 68 622. За сутки прирост составил 5849 человек (+9.3%). По сравнению с данными на 23 апреля (+4774 случая) скорость распространения заболевания в стране увеличилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 615 человек (+60 человек за сутки), 5568 – выздоровело (+ 677 человек за сутки).



По информации Роспотребнадзора, в РФ более 161 тысячи человек остаются под наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Проведено более 2.5 млн тестов на выявление болезни. Пациенты с установленным COVID-19 обнаружены во всех 85 субъектах РФ. За последние сутки было выполнено 150 тысяч проверок.



За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 82 регионах РФ. Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (2957 случаев). Общее количество заразившихся в столице – практически 37 тысяч человек, количество летальных исходов – 325 (+37 за сутки), количество излечившихся – 2735 (+287 человек за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 611 случаев – Московская область, 253 случая –Санкт-Петербург, 113 случаев – Дагестан, 94 случая – Нижегородская область, 84 случая – Краснодарский край.



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