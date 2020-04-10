Коронавирус в России: актуальная статистика на 28 апреля

По состоянию на сегодня, 28 апреля 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 93 558. За сутки прирост составил 6411 человек. По сравнению с данными на 27 апреля (+6198 случаев) скорость распространения заболевания в стране увеличилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



Отмечается, что Россия обошла Иран (91 472) по количеству зарегистрированных случаев заболевания COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 867 человек (+72 человека за сутки), 8456 – выздоровело (+ 1110 человек за сутки). В частности, за прошедшие сутки из медицинских учреждений выписаны 606 человек в Москве, 56 человек - в Чечне, 55 человек - в Санкт-Петербурге.



Проведено более 3.1 млн тестов на выявление болезни. Пациенты с установленным COVID-19 обнаружены во всех 85 субъектах РФ.



За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 83 регионах РФ. Выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 2609 (40.7%) случаев, говорится в сообщении оперштаба.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (3075 случаев). Общее количество заразившихся в столице – 48 426 человек, количество летальных исходов – 479 (+44 человека за сутки), количество излечившихся – 4130 (+606 человек за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 523 случая – Московская область, 198 случаев – Санкт-Петербург, 153 случая – Дагестан, 148 случаев – Северная Осетия. В других субъектах РФ выявлено по 101 и менее новых случаев инфицирования.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 3.041 млн человек, из них более 211 тысяч скончались.



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