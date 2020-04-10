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Ситуация с распространением коронавируса в России на 29 апреля

29 апреля в 12:04 Медицина 0 251 Иван Тихонов
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По состоянию на сегодня, 29 апреля 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 99 399 (+6.2%). За сутки прирост составил 5841 человек. По сравнению с данными на 28 апреля (+6411 случаев) скорость распространения заболевания в стране уменьшилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В общей сложности от коронавируса скончались 972 человека (+108 человек за сутки), 10 286 – выздоровело (+ 1830 человек за сутки).

Проведено более 3.3 млн тестов на выявление болезни. Пациенты с установленным COVID-19 обнаружены во всех 85 субъектах РФ.

За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 82 регионах РФ. Выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 2624 (44.9%) случаев, говорится в сообщении оперштаба.

Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (2220 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 50 тысяч человек, количество летальных исходов – 546 (+67 человек за сутки), количество излечившихся – 4610 (+480 человек за сутки).

Далее по количеству инфицированных идут: 686 случаев – Московская область, 290 случаев – Санкт-Петербург.

Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 3.116 млн человек, из них более 217 тысяч скончались.

Больше официальной информации о коронавирусе на сайте стопкоронавирус.рф
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